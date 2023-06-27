Okezone TV
OKEFLASH: Geger Air Sumur Berubah Pertalite di Sumsel
Warga dihebohkan dengan penemuan air sumur yang berubah menjadi bahan bakar jenis pertalite di Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatra Selatan.
 
Masyarakat bisa menjadikan pertalite sumur tersebut sebagai bahan bakar sepeda motor. Kendati demikian, warga sekitar mengaku khawatir terjadi kebakaran. 
 
Kontributor: Bisrun Silvana
