OKEFLASH: Geger Air Sumur Berubah Pertalite di Sumsel
Warga dihebohkan dengan penemuan air sumur yang berubah menjadi bahan bakar jenis pertalite di Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatra Selatan.
Masyarakat bisa menjadikan pertalite sumur tersebut sebagai bahan bakar sepeda motor. Kendati demikian, warga sekitar mengaku khawatir terjadi kebakaran.
Kontributor: Bisrun Silvana
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]