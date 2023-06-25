OKEFLASH: Geger! Pegawai Petshop Pukul Anjing Konsumen hingga Tewas

Sebuah rekaman CCTV viral di media sosial. Video itu memperlihatkan seorang pegawai petshop menganiaya anjing di bagian kepala. Anjing malang itu pun akhirnya tewas.

Kontributor: Gusti Yennosa