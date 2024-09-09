Timnas Indonesia Siap Jadikan Australia sebagai Korban Keganasan Selanjutnya
Skuad Garuda tengah mempersiapkan diri jelang laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Nantinya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Australia. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB.
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]