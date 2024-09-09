Timnas Indonesia Siap Jadikan Australia sebagai Korban Keganasan Selanjutnya

Skuad Garuda tengah mempersiapkan diri jelang laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Nantinya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Australia. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB.