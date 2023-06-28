OKEFLASH: Geger! Ayah-Anak Inses, Bunuh 7 Bayi Hasil Hubungan
Penemuan kerangka bayi di pekarangan sebuah rumah di Purwokerto, Jawa Tengah menggegerkan warga. Siapa sangka, pelaku pembunuhan bayi tak berdosa itu adalah pasangan inses antara ayah dan anak.
Pelaku RD (55) dan ED (25) mengaku tak hanya membunuh empat bayi. Keduanya diketahui sudah membunuh tujuh bayi hasil hubungan yang berlangsung sejak 2012.
Kontri: Saladin Ayyubi
