Komplotan Ustaz Palsu Pengganda Uang di Sukabumi Dibekuk Polisi

Polres Sukabumi Kota menangkap tujuh terduga pelaku kasus penipuan penggandaan uang yang mengakibatkan kerugian korban mencapai Rp1 miliar dengan berpura-pura menjadi ustaz.

Kontributor: Budi Setiawan