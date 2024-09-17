Situasi Terkini Arus Balik Libur Panjang di Stasiun Pasar Senen Jakpus
KAI Daop 1 Jakarta melaporkan angka penumpang yang sangat tinggi pada libur panjang kali ini. Hari ini, sebanyak 37.229 penumpang tiba di Jakarta, meningkat signifikan dari 25.495 penumpang yang tiba pada hari sebelumnya. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi hari ini, dengan angka kedatangan yang mungkin terus berubah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung.
Share
Link successfully copied
Watch next from “Libur Panjang”
Imlek 2025 dan Peruntungan di Tahun Ular Kayu | MORNING ZONE
Pengunjung Serbu Sejumlah Destinasi Wisata saat Libur Isra Mikraj dan Imlek | MORNING ZONE
Libur Panjang, Jalur Wisata Ciwidey Bandung Macet Parah | MORNING ZONE
Suasana Kepadatan Penumpang Arus Balik di Bandara Soetta
Hari Terakhir Libur Panjang, Bandung Zoo Dipadati Wisatawan
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]