Situasi Terkini Arus Balik Libur Panjang di Stasiun Pasar Senen Jakpus

KAI Daop 1 Jakarta melaporkan angka penumpang yang sangat tinggi pada libur panjang kali ini. Hari ini, sebanyak 37.229 penumpang tiba di Jakarta, meningkat signifikan dari 25.495 penumpang yang tiba pada hari sebelumnya. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi hari ini, dengan angka kedatangan yang mungkin terus berubah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung.