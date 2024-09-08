GUEST STAR: Kolaborasi Lintas Generasi, Emang Bisa?
Kabar baik datang dari Risa Amel dengan single terbaru yang penuh makna, "Yang Tersayang". Tak hanya itu, Kojek dan juga Julita berkolaborasi dengan merilis single "Cuan".
Penasaran Ingin tahu lebih dalam lagi mengenai kisah dibalik lagu ini? Ikuti perbincangannya di Guest Star yang tayang pada Minggu (8/9/2024), pukul 14.45 WIB di Okezone TV.
Host: Galuh Pandu
