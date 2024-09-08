Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
GUEST STAR: Kolaborasi Lintas Generasi, Emang Bisa?
Kabar baik datang dari Risa Amel dengan single terbaru yang penuh makna, "Yang Tersayang". Tak hanya itu, Kojek dan juga Julita berkolaborasi dengan merilis single "Cuan". 
 
Penasaran Ingin tahu lebih dalam lagi mengenai kisah dibalik lagu ini? Ikuti perbincangannya di Guest Star yang tayang pada Minggu (8/9/2024), pukul 14.45 WIB di Okezone TV.
 
Host: Galuh Pandu
Share
copy link
Watch next from “Guest Star”
GUEST STAR: Comeback, The Virgin Bawa Mimpi Besar
GUEST STAR: Rayakan 21 Tahun Berkarya, Band Samsons Singgung Soal Kecanduan, Apa Itu?
GUEST STAR: Lagu Cemburu jadi Amunisi Baru Vionita Sihombing Gaet Pendengar
GUEST STAR: Ini Makna Syair Single Halu Milik Maulana Ardiansyah
GUEST STAR: Sabrina Eben Menilai Perempuan Cantik Dilihat dari Banyak Hal
Today Special
Runway
Mix and Match