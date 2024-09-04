Kemarau Panjang, Petani di Nganjuk Berhenti Garap Sawah Khawatir Gagal Panen

Musim kemarau membuat para petani resah. Sekitar 1.500 hektare sawah di wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dilaporkan terancam gagal panen.