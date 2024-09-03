Keseruan Berwisata Sambil Mencari Kerang Lamis di Pantai Citeureup

Bagi Anda yang ingin berwisata sambil mencari kerang lamis, bisa berkunjung ke Pantai Citeureup di Kabupaten Pandeglang, Banten. Hewan Bercangkang ini banyak ditemukan di sepanjang pinggir pantai saat air laut surut dan bisa dikonsumsi ataupun dijual.