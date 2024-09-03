Menikmati Sajian Ikan dan Udang Galah Bakar dengan Suasana Alam di Jogja

Berkunjung ke Yogyakarta, tak lengkap rasanya jika Anda belum mencoba aneka kulinernya yang menggugah selera. Ada resto yang direkomendasikan letaknya berada di tepi jembatan, yakni Resto Unagi dan Udang Alam Kreo berlokasi di Kreo Sendang Agung, Kapanewon Minggir, Sleman, Yogyakarta.