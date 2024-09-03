Diusung PKB, Vicky Prasetyo Daftar jadi Calon Bupati Pemalang Jawa Tengah

Artis Vicky Prasetyo daftar sebagai calon bupati Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, untuk bertarung pada perhelatan Pilkada tahun 2024 diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).