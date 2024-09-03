Pengamanan Kedatangan Paus Fransiskus, TNI Siapkan Penembak Runduk
Ribuan pasukan gabungan TNI-Polri akan dikerahkan untuk penjagaan kedatangan Paus Fransiskus pada Selasa 3 September 2024 hingga saat Missa Akbar pada 5 September 2024 di GBK. Pasukan gabungan ini akan disebar sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku untuk pengamanan tamu negara.
