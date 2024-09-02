Okezone TV
Ribuan Peserta Indonesian Idol di Surabaya Antusias Ikuti Audisi

Vokal emas melantun merdu bergantian dari bilik pre-cast Indonesian Idol XIII Audisi Surabaya. Musim ketigabelas ini mengusung tema Home of The Idols. Audisi berlangsung selama dua hari berturut-turut sejak 31 Agustus hingga 1 September 2024 di Universitas Widya Mandala (UWM) Pakuwon City Surabaya.

