GUEST STAR: Ini Harapan dan Impian Alief Toenradjo

Setiap orang memiliki harapan dan impian. Hal itu juga berada di benak penyanyi Alief Toenradjo yang dituangkan dalam single bertajuk Hope And Dreams.

Lalu apa sih harapan dan impian Alif? Jangan lupa Saksikan hanya di Guest Star.

Host: Bayu Pradhana