GUEST STAR: Filosofi Unik Pemilihan Nama Band Tlinga dan Sujar

Guest Star episode kali ini kedatangan dua band dengan nama yang unik. Mereka adalah Tlinga dan Sujar. Ternyata pemilihan nama tersebut memiliki filofosi yang unik namun mendalam.

Host: Galuh Pandu