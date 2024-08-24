GUEST STAR: 2nd Change Mencari Kebahagiaan lewat Bersama Denganku

1st Runner Up of X Factor Indonesia season 3, 2nd Chance main ke Guest Star. Keseruan dan kekompakan mereka bikin suasana cair.

Seseru apa ya kira-kira cerita mereka di Guest Star? Jangan lupa nonton ya!

Host: Galuh Pandu