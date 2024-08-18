GUEST STAR: Rafael Tan Buka-bukaan Single Terbaru tentang Seblak
Pada Spesial HUT ke-79 RI ini, Guest Star kedatangan tamu yang benar-benar "di luar nurul." Sosok ini sangat multitalenta, nyanyi bisa, dance bisa, dan sekarang dia sudah menjadi pebisnis yang menjual "Seblak". Ya, dia adalah Rafael Tan a.k.a Mamang Seblak.
Pria yang juga seorang personel dari boyband ini ternyata juga sudah dinobatkan sebagai Duta Seblak Indonesia. Sekarang dia bahkan punya single tentang seblak.
Penasaran seperti apa? Jangan lupa saksikan Guest Star, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 14.30 WIB, hanya di streaming portal Okezone.com dan Youtube Okezone!
Host: Togi Sinaga
