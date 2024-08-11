GUEST STAR: Lama Ngeband, "Aku Tau" Jadi Pembuktian Quincy Jordan
Guest Star kedatangan salah satu musisi yang memiliki talenta luar biasa. Bawain lagu pop alternatif bisa, rock bisa, sampai RnB pun dia jago. Ya dia adalah Quincy Jordan.
Berawal dari ngeband, kini Quincy memberanikan dirinya untuk bersolo karier. Lagu Aku Tau menjadi single perdananya. Penasaran seperti apa single terbaru dari Quincy Jordan?
Jangan lupa saksikan Guest Star, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 14.30 WIB, hanya di streaming portal Okezone.com dan Youtube Okezone!
Host: Camar Haenda
