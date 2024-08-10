GUEST STAR: Sentuhan Magis Single Glenn Samuel Berjudul Nona Manis
Siapa yang tak kenal musisi yang satu ini, berawal dari ajang pencarian bakat Indonesia Idol, solois yang satu ini kini kembali dengan lagu terbarunya yang berbeda dengan lagu sebelumnya.
Ya, Glenn Samuel ini datang dengan single berjudul "Nona Manis" di lagu ini Glenn memberikan sentuhan yang berbeda.
Penasaran seperti apa? Jangan lupa saksikan Guest Star, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 14.30 WIB, hanya di streaming portal Okezone.com dan Youtube Okezone!
Host: Galuh Pandu
