GUEST STAR: Sentuhan Magis Single Glenn Samuel Berjudul Nona Manis

Siapa yang tak kenal musisi yang satu ini, berawal dari ajang pencarian bakat Indonesia Idol, solois yang satu ini kini kembali dengan lagu terbarunya yang berbeda dengan lagu sebelumnya.

Ya, Glenn Samuel ini datang dengan single berjudul "Nona Manis" di lagu ini Glenn memberikan sentuhan yang berbeda.

Host: Galuh Pandu