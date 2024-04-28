GUEST STAR: Just For You, Berawal Kegalauan Jadi Grup Musik

Guest Star kali ini kedatangan trio sad boys, yang tergabung dalam Just For You. Just For You sendiri diperkuat oleh Raynaldo Wijaya, James Adam, dan Willy Anggawinata.

Dalam kesempatan ini Just For You mengungkapkan mengapa karya-karya mereka selalu bertema galau. Lagu pertama Just For You sendiri menceritakan cinta bertepuk sebelah tangan.

Host: Galuh Pandu