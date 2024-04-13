GUEST STAR: Ternyata Adam Vibes Sekocak dan Sereceh Ini, bikin Geleng-Geleng!

Kali ini Guest Star kedatangan Adam Vibes, yang vibes-nya memang bikin adem. Ada Anandito Dwis, Natta Reza, dan Rey Mbayang.

Siapa sangka di balik wajah tampan yang mereka miliki, ternyata banyak aksi kocak dan receh yang dilakukan saat berkunjung ke Guest Star. Bahkan saat ditanya tentang inspirasi lagu, malah ada yang curhat soal rumah tangga.

Host: Aaya Nufus