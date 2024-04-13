GUEST STAR: Ternyata Adam Vibes Sekocak dan Sereceh Ini, bikin Geleng-Geleng!
Kali ini Guest Star kedatangan Adam Vibes, yang vibes-nya memang bikin adem. Ada Anandito Dwis, Natta Reza, dan Rey Mbayang.
Siapa sangka di balik wajah tampan yang mereka miliki, ternyata banyak aksi kocak dan receh yang dilakukan saat berkunjung ke Guest Star. Bahkan saat ditanya tentang inspirasi lagu, malah ada yang curhat soal rumah tangga.
Host: Aaya Nufus
Share
Link successfully copied
Watch next from “Guest Star”
GUEST STAR: Comeback, The Virgin Bawa Mimpi Besar
GUEST STAR: Rayakan 21 Tahun Berkarya, Band Samsons Singgung Soal Kecanduan, Apa Itu?
GUEST STAR: Lagu Cemburu jadi Amunisi Baru Vionita Sihombing Gaet Pendengar
GUEST STAR: Ini Makna Syair Single Halu Milik Maulana Ardiansyah
GUEST STAR: Sabrina Eben Menilai Perempuan Cantik Dilihat dari Banyak Hal
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]