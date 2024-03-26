GUEST STAR: Waseda Boys Akan Gelar Farewell 10 Maret 2024

Guest Star menantang Jerome Polin, Ryoma Otsuka, Yusuke Sakaza, dan Tomohiro Yamashita, bermain game. Dalam kesempatan ini, Waseda Boys juga mengungkapkan rencana menggelar farewell pada 10 Maret 2024.

Host: Herjuno Syaputra