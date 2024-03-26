Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
GUEST STAR: Covid Jadi Awal Mula Pertemanan Waseda Boys
Guest Star kembali menghadirkan bintang tamu yang ciamik dan gak kaleng-kaleng. Kali bahkan tamunya datang dari Negeri Sakura, Jepang. Ada Waseda Boys yang terdiri dari Jerome Polin, Ryoma Otsuka, Yusuke Sakaza, dan Tomohiro Yamashita.
 
Waseda Boys bercerita tentang kebersamaan mereka yang akan berakhir di Bulan Maret 2024. Tentu ada kisah yang mengharukan yang wajib Anda tonton. Meski Tomo tak berkesempatan hadir, namun keseruan selalu meliputi Waseda Boys di Guest Star. Awal mula pertemanan Waseda Boys terjadi saat pandemi Covid-19.
 
Penasaran dengan cerita mereka? Simak videonya berikut ini
 
Host: Herjuno Syaputra
Share
copy link
Watch next from “Guest Star”
GUEST STAR: Comeback, The Virgin Bawa Mimpi Besar
GUEST STAR: Rayakan 21 Tahun Berkarya, Band Samsons Singgung Soal Kecanduan, Apa Itu?
GUEST STAR: Lagu Cemburu jadi Amunisi Baru Vionita Sihombing Gaet Pendengar
GUEST STAR: Ini Makna Syair Single Halu Milik Maulana Ardiansyah
GUEST STAR: Sabrina Eben Menilai Perempuan Cantik Dilihat dari Banyak Hal
Today Special
Runway
Mix and Match