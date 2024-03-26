GUEST STAR: Covid Jadi Awal Mula Pertemanan Waseda Boys

Guest Star kembali menghadirkan bintang tamu yang ciamik dan gak kaleng-kaleng. Kali bahkan tamunya datang dari Negeri Sakura, Jepang. Ada Waseda Boys yang terdiri dari Jerome Polin, Ryoma Otsuka, Yusuke Sakaza, dan Tomohiro Yamashita.

Waseda Boys bercerita tentang kebersamaan mereka yang akan berakhir di Bulan Maret 2024. Tentu ada kisah yang mengharukan yang wajib Anda tonton. Meski Tomo tak berkesempatan hadir, namun keseruan selalu meliputi Waseda Boys di Guest Star. Awal mula pertemanan Waseda Boys terjadi saat pandemi Covid-19.

Penasaran dengan cerita mereka? Simak videonya berikut ini

Host: Herjuno Syaputra