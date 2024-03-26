GUEST STAR: Suka Duka Pembuatan Film Dua Surga Dalam Cintaku

Eksekutif Produser sekaligus penulis film Dua Surga Dalam Cintaku, Etty Said Alkadrie atau Bunda Etty menjelaskan proses novel Dua Surga Dalam Cintaku hingga dibuat film.

Bunda Etty juga menceritakan suka duka dalam pembuatan film Dua Surga Dalam Cintaku.

Host: Camar Haenda