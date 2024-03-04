GUEST STAR: Strategi Syarla Marz dan Nashwa Zahira biar Lagu jadi Viral

Penyanyi Syarla Marz mengaku tidak memiliki strategi khusus yang dilakukan agar lagu yang dibawakannya bisa diterima oleh penggemar. Hal senada disampaikan Nashwa Zahira.

Bagi Syarla Marz dan Nashwa Zahira, terpenting lagu mereka adalah orang mengerti dengan maksud lagu yang dibawakan dan pesan tersampaikan.

Host: Camar Haenda