GUEST STAR: Ini Single Terbaru Syarla Marz dan Nashwa Zahira

Bukan Guest Star namanya jika tidak bertabur bintang. Di episode kali ini, ada Syarla Marz dan Nashwa Zahira yang datang untuk menceritakan single terbaru mereka. Ada lagu Kasar milik Syarla Marz yang sukses membuat pemirsa terbuai dengan suara indahnya. Dan Temu Bahagia yang baru dirilis sebulan lalu oleh Nashwa Zahira.

Selain mendengar cerita mereka tentang single terbaru, Anda juga dibuat terhibur dengan kekocakan Syarla dan Nashwa digombalin host, Camar Haenda. Penasaran? Simak videonya berikut ini!

Host: Camar Haenda