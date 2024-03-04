GUEST STAR: Film Mendung Tanpo Udan Menampilkan Keunikan Tradisi Jawa

Penulis skenario film "Mendung Tanpo Udan" Gianluigi Christoikov menjelaskan film Mendung Tanpo Udan menampilkan keunikan tradisi Jawa. Termasuk sentuhan musiknya.

Sementara, pemain film "Mendung Tanpo Udan" Tommy Limm menjelaskan sosok Kartolo yang menjadi pencair suasana di tongkrongan pada film tersebut.

Host: Bayu Pradhana