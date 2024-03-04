GUEST STAR: Film Mendung Tanpo Udan Diadaptasi dari Novel

Kali ini Guest Star kedatangan tamu istimewa, yaitu para pemain Film Mendung Tanpo Udan. Ada Tommy Limm dan Aulia Deas. Selain itu, juga ada Gian Luigi yang merupakan penulis dari film adaptasi novel laris ini.

Selain bercerita tentang keseruan selama proses syuting, mereka juga membagikan cuplikan cerita Film Mendung Tanpo Udan. Penasaran? Simak videonya berikut ini.

Host: Bayu Pradhana