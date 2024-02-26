GUEST STAR: Alasan Ade Govinda Gaet Musisi Malaysia Ernie Zakri
Ade Govinda, sang pembuat lagu yang selalu viral kembali menelurkan karya barunya. Kali ini ia menggaet musisi cantik asal Negeri Jiran, Ernie Zakri. Suara Ernie yang jernih dan indah membuat single "Masing-Masing" sangat nyaman di telinga.
Ternyata lagu ini terinspirasi dari kisah pribadi seseorang lho! Pengen tau cerita lengkapnya? Simak video berikut ini.
Host: Camar Haenda
