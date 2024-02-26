GUEST STAR: Cerita Mistis di Balik Pembuatan Film Pasar Setan
Selalu ada bintang di Guest Star. Di episode kali ini kita kedatangan pemain Film "Pasar Setan." Ada Audi Marissa, Pangeran Lantang, dan Shindy Huang. Mereka berbagi keseruan saat menjalani syuting di kaki Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat.
Ada banyak kisah unik hingga mistis yang mereka alami. Mau tahu cerita lengkapnya? Simak video berikut ini.
Host: Nadya Valerie
