GUEST STAR: Dhyo Haw Ingin Membuat Sesuatu yang Besar selama Hidup

Setiap musisi mempunyai tanggung jawab akan apa yang ia tulis dan dinyanyikan. Menurut Dhyo Haw, setiap kata di atas panggung bisa mempengaruhi orang. Dhyo pun berharap bisa menjadi orang yang bermanfaat selama hidupnya, bukan hanya 'mampir' di bumi.

Host: Camar Haenda