GUEST STAR: Bob Marley Jadi Inspirasi Dhyo Haw dalam Bermusik

Guest Star kedatangan tamu penyanyi reggae Dhyo Haw. Dalam kesempatan ini Dhyo berbagi kisah tentang lagu barunya "Sambung Rasa.

Dhyo sudah menulis lagu sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sementara yang menjadi inspirasinya dalam bermusik, yakni Bob Marley.

Host: Camar Haenda