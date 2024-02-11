GUEST STAR: Bisnis Shakira Jasmine Selain Menjadi Penyanyi

Penyanyi Shakira Jasmine mempunyai beberapa bisnis/usaha selain kesibukan bernyanyi. Ia juga tengah bisnis parfum dan restoran bakmi. Shakira juga menjelaskan siapa sosok penting di perjalanan kariernya.

Ingin tahu cerita lengkapnya? Simak video berikut ini!

Host: Camar Haenda