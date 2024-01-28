GUEST STAR: Keluarga Jadi Alasan Amanda Caesa Terjun Bermusik
Penyanyi Amanda Caesa mengungkapkan, keluarga menjadi alasan dirinya terjun di dunia musik. Dalam kesempatan ini, Amanda Caesa juga mengungkapkan grup musik/band favoritnya.
Host: Fazilah Khairunnisa
