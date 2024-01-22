GUEST STAR: Calvin dan Keljo Sama-Sama Punya Single Baru
Guest Star kali menghadirkan dua cowok-cowok kece, yakni Calvin Jeremy dan Kelvin Joshua (Keljo). Dalam kesempatan ini, Calvin Jeremy menceritakan proses pembuatan single "Pulang". Sementara, Keljo menceritakan pembuatan single "Kutunggu Jawabmu" yang merupakan single ke-delapan untuknya.
Saksikan Guest Star yang tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 WIB. Jangan sampai kelewatan ya!
Host: Ayaa Nufus
Share
Link successfully copied
Watch next from “Guest Star”
GUEST STAR: Comeback, The Virgin Bawa Mimpi Besar
GUEST STAR: Rayakan 21 Tahun Berkarya, Band Samsons Singgung Soal Kecanduan, Apa Itu?
GUEST STAR: Lagu Cemburu jadi Amunisi Baru Vionita Sihombing Gaet Pendengar
GUEST STAR: Ini Makna Syair Single Halu Milik Maulana Ardiansyah
GUEST STAR: Sabrina Eben Menilai Perempuan Cantik Dilihat dari Banyak Hal
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]