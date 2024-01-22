GUEST STAR: Calvin dan Keljo Sama-Sama Punya Single Baru

Guest Star kali menghadirkan dua cowok-cowok kece, yakni Calvin Jeremy dan Kelvin Joshua (Keljo). Dalam kesempatan ini, Calvin Jeremy menceritakan proses pembuatan single "Pulang". Sementara, Keljo menceritakan pembuatan single "Kutunggu Jawabmu" yang merupakan single ke-delapan untuknya.

Saksikan Guest Star yang tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 WIB. Jangan sampai kelewatan ya!

Host: Ayaa Nufus