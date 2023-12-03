GUEST STAR: Makna dan Lirik Lagu Viral 'Kepada Noor' yang Dibawakan Panji Sakti

Hai, okezoners! Pada ingat gak sama lagu "Kepada Noor" yang viral di media sosial? Kali ini, Guest Star kedatangan penyanyi lagu fenomenal tersebut, yakni Panji Sakti.

Dalam kesempatan ini Panji Sakti menceritakan makna dan lirik dari lagu "Kepada Noor".

Saksikan terus Guest Star setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 WIB. Jangan sampai terlewatkan ya!

Reporter: Galuh Indrajita