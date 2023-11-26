GUEST STAR: "Ini Kesempatan Kak Nirina untuk Bersinar"

Hai Okezoners! Kali ini GUEST STAR kedatangan tamu dari pemeran film Jatuh Cinta seperti di Film-Film. Ada beberapa hal menarik yang dihadirkan dalam film ini. Salah satunya film ini ditayangkan dengan format hitam putih.

Di kesempatan kali ini, para pemain film JCSDFF yang hadir Nirina Zubir dan Sheila Dara Aisha. Dua pemain ini bercerita tentang pengalaman menarik mereka saat menjalani shooting film Srimulat: Hidup Memang Komedi.

Bagaimana keseruan film ini, yuk simak Guest Star, hanya di Okezone TV, Sabtu (25/11/2023).