GUEST STAR: "Hari Pertama Shooting Tak Bisa Tidur"
Hai Okezoners! Kali ini GUEST STAR kedatangan tamu dari pemeran film JATUH CINTA SEPERTI DI FILM-FILM. Ada beberapa hal menarik yang dihadirkan dalam film ini. Salah satunya film ini ditayangkan dengan format hitam putih.
Di kesempatan kali ini, para pemain film JCSDFF yang hadir Nirina Zubir dan Sheila Dara Aisha. Dua pemain ini bercerita tentang pengalaman menarik mereka saat menjalani shooting film Srimulat: Hidup Memang Komedi.
Bagaimana keseruan film ini, yuk simak Guest Star, hanya di Okezone TV, Sabtu (25/11/2023).
Share
Link successfully copied
Watch next from “Guest Star”
GUEST STAR: Comeback, The Virgin Bawa Mimpi Besar
GUEST STAR: Rayakan 21 Tahun Berkarya, Band Samsons Singgung Soal Kecanduan, Apa Itu?
GUEST STAR: Lagu Cemburu jadi Amunisi Baru Vionita Sihombing Gaet Pendengar
GUEST STAR: Ini Makna Syair Single Halu Milik Maulana Ardiansyah
GUEST STAR: Sabrina Eben Menilai Perempuan Cantik Dilihat dari Banyak Hal
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]