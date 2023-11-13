GUEST STAR: Cerita di Balik Shooting Film Srimulat: Hidup Memang Komedi
GUEST STAR kali ini kedatangan tamu dari pemeran film "Srimulat: Hidup Memang Komedi." Film yang dibuat untuk melihat keelokan dari komedi khas Jawa dan dibalut dengan kolaborasi antara aktor dan para pemain Srimulat terdahulu sudah pasti bakal menjadi daya tarik tersendiri.
Di kesempatan kali ini, para pemain Srimulat: Hidup Memang Komedi yang hadir ada Ibnu Jamil, Naimma Aljufri, Teuku Rifnu, Morgan Oey, Bio one. Kempat pemain ini bercerita tentang pengalaman menarik mereka saat menjalani shooting film Srimulat: Hidup Memang Komedi.
Saksikan GUEST STAR setiap hari Sabtu - Minggu jam 16.30 hanya di Okezone TV!
Reporter: Galuh Indrajita
