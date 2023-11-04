GUEST STAR: Single Terbaru Ello Terinspirasi Kisah Curhatan Teman

Penyanyi Marcello Tahitoe atu Ello merilis single terbaru "Do Over.'' Ello menceritakan single "Do Over terinspirasi kisah curhatan teman.

Dalam kesempatan ini, Ello juga mengakui dirinya ngefans sama Taylor Swift.

Reporter: Galuh Indrajita