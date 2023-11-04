GUEST STAR: Filosofi di Balik Tato di Badan Marcello

Penyanyi Marcello Tahitoe atau akrab disapa Ello hadir menjadi bintang tamu pada GUEST STAR. Dalam kesempatan ini, Ello menceritakan filosofi di balik tato di tubuhnya. Selain itu, Ello juga mengungkapkan Nirvana sebagai inspirasi bagi dirinya dalam bermusik.

Reporter: Galuh Indrajita