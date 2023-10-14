Okezone TV
Sensasi Makan Durian di Puncak Gunung Tidore
Sensasi makan durian di puncak gunung bisa didapatkan ketika berada di kampung Kalodi, Tidore, Maluku Utara. Menempuh perjalanan selama 40 menit dari pelabuhan Rum.
 
Pengunjung akan puas makan durian sambil melihat pemandangan alam. Soal harga durian ini juga terjangkau Rp100 ribu untuk tiga durian ukuran sedang dan Rp50 ribu untuk satu durian ukuran besar.
