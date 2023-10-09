Menikmati Pemandangan Sunset Mengagumkan di Bukit Shoka Gunungkidul

Shoka Bukit Senja menjadi destinasi wisata yang cocok untuk menitkmati senja. Pengunjung bisa menyaksikan indahnya sunset dengan view lepas pantai. Tak hanya itu, terdapat berbagai pilihan makanan dengan harga terjangkau.

Untuk sampai di bukit tersebut, pengunjung hanya perlu menempuh 45 menit dari pusat Kota Jogja. Menariknya, pengunjung tidak dikenakan biaya apapun selain biaya parkir.