Menikmati Sensasi Gurih Nasi Jagung Legendaris Mbah Parmi di Blora
Nasi Jagung Mbah Parmi selalu ramai diserbu pelanggan sejak 20 tahun lalu. Pasalnya, nasi jagung legendaris ini terkenal akan rasa dan kelembutannya. Apalagi jika dipadukan dengan lalapan, sambal terong, dan ikan teri.
Setiap hari, Mbah Parmi mampu menghabiskan 4 sampai 5 kilo jagung sebagai bahan dasar. Warung Mbah Parmi sudah buka dari pukul 9 pagi hingga sore hari.
