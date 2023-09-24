GUEST STAR: Kata "Haunting" Tak Ada dalam Lirik Lagu

Penyanyi Shanna Shannon menjelaskan, lagu "Haunting" merupakan ciptaan Melly Goeslaw, yang terinspirasi dari anaknya. Kata "Haunting" sendiri tidak ada dalam lirik lagu yang dibawakan duet Shanna Shannon - Stevan Pasaribu.

Dalam kesempatan ini, Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon menjelaskan awal pertama mereka dipertemukan pihak label.

Reporter: Galuh Indrajita