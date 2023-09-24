GUEST STAR: "Haunting" Tentang Cinta yang Berpisah Tapi Masih Sayang

Warganet kerap menyebut penyanyi Stevan Pasaribu sebagai presiden galau, karena setiap lagu yang dibawakannya bernada galau. Namun, pemilik nama lengkap Chandra Stevan Pasaribu ini membantah hal tersebut.

Stevan saat ini tengah menyiapkan lagu tentang cinta. Salah satunya lagu Haunting, yang menceritakan tentang cinta yang terpisah tapi masih sayang.

Reporter: Galuh Indrajita