Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
DAILY LIFESTYLE: Jatuh Cinta dengan Tari Tango, Nina Bratajaya Berlatih Langsung dengan Maestro Tango asal Argentina
 
Banyak alasan yang buat jatuh cinta dengan tari tango. Di antaranya karena gerakannya yang bisa mengekspresikan diri secara artistik, hingga ada yang merasa cantik saat menari tari Tango.
 
Salah satu yang tertarik dengan tarian asal Argentina tersebut adalah Nina Bratajaya. Meski terbilang baru menggeluti tarian Tango, Mrs Worldwide ini langsung jatuh cinta sejak pertam akali coba. Ia tak sungkan berlatih langsung secara privat dengan sang maestro Tango asal Argentina, David Alejandro Palo. 
Share
copy link
Watch next from “Daily Lifestyle”
Mengenal Ayam Sentul Khas Lokal Ciamis yang Melegenda
Mengintip Kota Mamasa dari Balik Awan Berjalan di Puncak Timbu Dama
Helsinki jadi Kota dengan Udara Paling Bersih
Melihat Barapan Kebo, Tradisi Adu Kecepatan Kerbau ala Sumbawa
Menikmati Pecel Legendaris di Semarang
Today Special
Runway
Mix and Match