DAILY LIFESTYLE: Jatuh Cinta dengan Tari Tango, Nina Bratajaya Berlatih Langsung dengan Maestro Tango asal Argentina

Jatuh Cinta dengan Tari Tango, Nina Bratajaya Berlatih Langsung dengan Maestro Tango asal Argentina

Banyak alasan yang buat jatuh cinta dengan tari tango. Di antaranya karena gerakannya yang bisa mengekspresikan diri secara artistik, hingga ada yang merasa cantik saat menari tari Tango.

Salah satu yang tertarik dengan tarian asal Argentina tersebut adalah Nina Bratajaya. Meski terbilang baru menggeluti tarian Tango, Mrs Worldwide ini langsung jatuh cinta sejak pertam akali coba. Ia tak sungkan berlatih langsung secara privat dengan sang maestro Tango asal Argentina, David Alejandro Palo.