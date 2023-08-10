RUNWAY: Kolaborasi Jarpuk Rindang dan Yurita Puji LIMOFF 2023 untuk Tampilkan Busana Muslim Elegan
Mengusung tema Making Lombok Sumbawa as Getaway to Global Market, Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) menghadirkan para perancang busana yang mempromosikan kekayaan budaya Lombok lewat karya-karyanya. LIMOFF diselenggarakan oleh Pemprov NTB dan Dekranasda NTB, serta berkolaborasi dengan Indonesia Fashion Chamber (IFC).
Yurita Puji dan Komunitas Jarpuk Rindang mencoba berkolaborasiuntuk menghasilkan busana muslim yang elegan, dengan kombinasi tenun, satin dan linen berkualitas.
