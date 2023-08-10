RUNWAY: LIMOFF 2023, Wignyo Rahadi Pamerkan Tenun Sembalun Lewat Karya Perajin Tenun Sangkabira

Berlangsung di Merumata Senggigi, Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) mencoba menjadi wadah untuk mempromosikan kebudayaan Nusa Tenggara Barat, melalui karya-karya dari perancang busana. Dengan tema Making Lombok Sumbawa as Getaway to Global Market, LIMOFF diselenggarakan oleh Pemprov NTB dan Dekranasda NTB, serta berkolaborasi dengan Indonesia Fashion Chamber (IFC).

Salah satu fashion desainer yang tampil dalam LIMOFF adalah Wignyo Rahadi. Ia menghadirkan busana bertema tropical alert. Berbahan utama kain Tenun sembalun, koleksi busana Wignyo identik dengan motif garis-garis dan warna yang dihasilkan dari pewarna alam. Koleksinya merupakan karya hasil pelatihan tenun oleh perajin tenun Sangkabira, binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.