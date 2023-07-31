Okezone TV
Mitsubishi Bocorkan Tampang The New SUV, Siap Meluncur di GIIAS 2023
Mitsubishi menampilkan SUV terbaru pada hari ini, Senin (31/7/2023). Model yang saat ini diberi nama The New SUV itu bakal meluncur secara resmi pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD City,  Pada 10 Agustus mendatang.
 
Menariknya, mobil SUV terbaru itu dibuat di Indonesia dan dirancang sesuai dengan karakter jalanan yang ada di sini. Salah satu fitur yang jadi pembeda itu adalah mode berkendara Wet Mode. 
 
Memungkinkan mobil tetap memiliki kendali yang baik, meski harus melewati genangan air atau banjir.
 
Reporter : M Fadli Ramadan
Produser: Reza Ramadhan
